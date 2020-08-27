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Иностранные инвесторы отметили успешную приватизацию гостиницы «Днепр»

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Иностранные инвесторы отметили успешную приватизацию гостиницы «Днепр»

Приватизация гостиницы «Днепр» стала свидетельством положительных изменений в работе Фонда государственного имущества и сигналом о возможности инвестировать в объекты госсобственности в Украине. Об этом заявил основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили в интервью Украинским Новостям.

«Эта продажа стала широко известной не только в Украине. Глобальный рынок недвижимости очень чувствителен к таким событиям, и мы также держали руку на пульсе — внимательно следили за процессом продажи гостиницы в центре Киева. Скажу так, начиная с самого начала, с привлечения респектабельных международных компаний к аудиту и заканчивая прозрачным процессом аукциона — Фонд государственного имущества выполнил свою работу на высоком профессиональном уровне. Почему так говорю? Потому что самое главное в бизнесе — это доверие. И Фонд, открыв всю информацию и обеспечив прозрачность всего процесса, сделал все для создания доверия, чтобы привлечь и заинтересовать инвесторов. И да, это очень мощный сигнал о том, что инвестировать можно честно, открыто и выгодно. В том числе, это сигнал и нам тоже», — заявил Бежуашвили.

Он также отметил позитивную роль президента Украины Владимира Зеленского, который лично опекается вопросами привлечения инвестиций в страну.

«Если первое лицо государства берет на себя роль проводника инвестиций, возглавляет это направление — это уже свидетельствует о внимании к инвесторам. По моему мнению, инвестиции — это единственный правильный путь движения для Украины, особенно в сложные времена для всей мировой экономики. Поэтому избранный президентом путь на двусторонний диалог с инвесторами это ответственная, государственная позиция, которую я искренне приветствую. Далее — должны быть реальные действия, и мы уже видим движение в этом направлении от тех учреждений, которые отвечают за реализацию государственной политики. У меня была честь беседовать с Президентом Зеленским — самые хорошие впечатления, команда настроена на кардинальные перемены», — отметил инвестор.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что экономические реформы в Украине создали все предпосылки для успешных инвестиций в страну.

«Ликвидация административных барьеров, расширение прав ведения хозяйства, диджитализация государственных процессов, внедрение прозрачного рынка земли, масштабная приватизация и много других очень важных реформ воплощаются нами с единственной целью: Украину должна накрыть лавина инвестиций — как внешних, так и внутренних», — заявлял Зеленский.

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Georgian Industrial Group является крупнейшей холдинговой компанией в Грузии с бизнес — интересами от энергетики до недвижимости. Компания был основана в 2006 году Давидом Бежуашвили. В настоящее время она работает сразу в нескольких странах региона и, в том числе, в Украине, где инвестирует в Херсонский порт.

Херсонский морской торговый порт стал первым объектом в портовой отрасли Украины, переданным в концессию. Конкурс выиграла компания «Рисоил-Херсон» (консорциум «Петро ойл энд кэмикалс» (Georgian Industrial Group) и швейцарской RISOIL S.A.). По словам заместителя директора Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марка Магалецкого, это первый концессионный проект, который подготовлен в Украине в соответствии с лучшей международной практикой и который присужден по результатам открытого конкурса.

приватизация, Давид Бежуашвили, Georgian Industrial Group
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