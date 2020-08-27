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Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили рассказал, что получит Украина в результате сдачи в концессию Херсонского порта

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Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили рассказал, что получит Украина в результате сдачи в концессию Херсонского порта
Давид Арахамия (слева) и Давид Бежуашвили

Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили считает взаимовыгодным для его компании и для Украины сотрудничество в Херсонском порту. Он намерен и дальше инвестировать в стране, поскольку видит тут позитивные сдвиги в отношении к инвесторам. Об этом бизнесмен заявил в интервью Украинским Новостям.

«Наши обязательства по заключенной сделке — это ежегодный платеж государству в размере 12 млн грн и 7% от чистого дохода компании и суммарные прямые инвестиции в порт на уровне более 500 млн грн. в течении 3-5 лет. Плюс, 18 млн грн инвестиций в развитие местной инфраструктуры... Для наших компаний это производственная и торговая цепь, дополнительные возможности и прибыль от грузоперевозок. Для Украины — это цепь транспортной инфраструктуры, товарных потоков, дополнительные поступления от налогов и оживление экономики. А для людей — это высокооплачиваемые рабочие места и новое качество жизни. Поэтому это выгодный проект для всех, и для людей в первую очередь», — отметил он.

Инвестор высоко оценил тот прогресс, который в последнее время наблюдается в Украине в вопросах приватизации и в отношении к инвесторам со стороны руководства страны. Мощным сигналом, по его мнению, стал прозрачный конкурс по приватизации гостиницы «Днепр». Он также отметил позитивную роль Президента Украины Владимира Зеленского, который лично опекается вопросами привлечения инвестиций.

«Если первое лицо государства берет на себя роль проводника инвестиций, возглавляет это направление — это уже свидетельствует о внимании к инвесторам. По моему мнению, инвестиции — это единственный правильный путь движения для Украины, особенно в сложные времена для всей мировой экономики. Поэтому избранный президентом путь на двусторонний диалог с инвесторами это ответственная, государственная позиция, которую я искренне приветствую. Далее — должны быть реальные действия, и мы уже видим движение в этом направлении от тех учреждений, которые отвечают за реализацию государственной политики. У меня была честь беседовать с Президентом Зеленским — самые хорошие впечатления, команда настроена на кардинальные перемены», — отметил инвестор, подчеркнув, что рассчитывает и дальше вкладывать деньги в страну.

«Мы не только имеем исторические связи между нашими народами, но и личные дружеские отношения. Мы охотно принимаем в гостях украинцев, а украинцы всегда рады нам, мы это всегда чувствуем. У нас много общего и мы понимаем друг друга. Это очень важно и для ведения бизнеса, и для социальных проектов, и для инвестирования», — отметил он.

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Georgian Industrial Group является крупнейшей холдинговой компанией в Грузии с бизнес-интересами от энергетики до недвижимости. Компания был основана в 2006 году Давидом Бежуашвили. В настоящее время она работает сразу в нескольких странах региона и, в том числе, в Украине, где инвестирует в Херсонский порт.

Херсонский морской торговый порт стал первым объектом в портовой отрасли Украины, переданным в концессию. Конкурс выиграла компания «Рисоил-Херсон» (консорциум «Петро ойл энд кэмикалс» (Georgian Industrial Group) и швейцарской RISOIL S.A.). По словам заместителя директора Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марка Магалецкого, это первый концессионный проект, который подготовлен в Украине в соответствии с лучшей международной практикой и который присужден по результатам открытого конкурса.

Херсон, инвестор, Херсонский морской порт, Давид Бежуашвили, Georgian Industrial Group
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