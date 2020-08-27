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СБУ заметила финансовую «пирамиду» B2B Jewelry, организаторы которой обманули 600 тысяч людей

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СБУ заметила финансовую «пирамиду» B2B Jewelry, организаторы которой обманули 600 тысяч людей

СБУ разоблачила финансовую «пирамиду», организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили себе более $250 млн, сообщила пресс-служба СБУ в четверг.

Согласно фотографиям, выложенным СБУ на сайте, речь идет о проекте B2B Jewelry.

Согласно данным пресс-службы СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

«За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 тыс., драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество», — уточняется в сообщении.

В рамках уголовного производства в четверг правоохранители провели 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе.

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Суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

По итогам следствия фигуранты дела уведомлены о подозрении в совершении финансового мошенничества и легализации доходов, полученных преступным путем по предварительному сговору группы лиц.

СБУ, B2B Jewelry
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Четверг, 27 августа 2020
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