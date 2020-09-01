Разумков прокомментировал возможность проведения выборы в ОРДЛО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что на сегодняшний день вряд ли возможно провести местные выборы на всей территории Украины, включая ОРДЛО.

Как сообщает Укринформ, об этом спикер заявил во время брифинга.

«Я являюсь стопроцентным сторонником того, что выборы надо проводить при малейшей возможности, если это можно сделать, и на всей территории нашего государства. Но, если это нельзя сделать, если это будут выборы без выборов, если это будет не по украинскому законодательству, если это не волеизъявление, а назначение, то это не выборы. И об этом надо откровенно говорить. Поэтому я думаю, что это вряд ли возможно», — сказал спикер.

Он также отметил, что, согласно действующему законодательству, выборы объявляются не позднее чем за 90 дней до голосования. «Мы это сделали, соответствующее постановление было принято, и сегодня внести в него изменения — это фактически создать коллизию, которую я не до конца понимаю как нужно будет исправлять, поскольку это может привести к тому, что под сомнение будет поставлена легитимность организации и проведения выборов на всей остальной территории нашего государства, то есть там, где они были объявлены», — отметил спикер.

Он добавил, что на сегодняшний день такие инициативы от субъектов законодательной инициативы не поступали, и спикер «не уверен, что они в ближайшее время появятся».

Как сообщалось, Россия во время заседания Трехсторонней контактной группы выдвинула Украине требование провести местные выборы на оккупированной части Донбасса. В случае отказа рассмотреть этот вопрос пригрозила заблокировать процессы относительно урегулирования на Востоке Украины, в частности обмен пленными и встречу лидеров Нормандской четверки.

После этого руководитель украинской делегации в ТКГ Кравчук направил в Верховную Раду письмо относительно изменения постановления о местных выборах. По его словам, российскую сторону не устраивает то, что, согласно этому постановлению, проведение выборов невозможно на оккупированных территориях Украины, а только на подконтрольной украинской власти территории.

Председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что обращение Кравчука передано профильному комитету.