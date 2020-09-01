ВСП единогласно проголосовал против отстранения главы Окружного админсуда Павла Вовка

Высший совет правосудия вернул без рассмотрения ходатайство Офиса генпрокурора о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павла Вовка.

Решение было принято единогласно. Об этом в Facebook сообщил активист Роман Маселко.

Такое решение в ВСП обосновали тем, что судье неправильно вручили подозрение в то время, когда Павел Вовк находился в отпуске.

Напомним, 17 июля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что объявили подозрения руководству Окружного админсуда Киева, в частности его руководителю Павлу Вовку, заместителю Вовка Евгению Аблов и еще пяти судьям.

В то же время в канцелярии суда заявили, что подозрения не были вручены – сотрудники Офиса генпрокурора просто оставили их в приемной ОАСК, что является нарушением процессуального законодательства.