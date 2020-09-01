Войти
Зеленский обещает за 2-3 года восстановить все аэропорты, «которые нужны в Украине»
инфраструктура
Зеленский обещает за 2-3 года восстановить все аэропорты, «которые нужны в Украине»
Лукашенко исключил возможность гражданской войны в Беларуси
соседи
Лукашенко исключил возможность гражданской войны в Беларуси

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

ВСП единогласно проголосовал против отстранения главы Окружного админсуда Павла Вовка

523
ВСП единогласно проголосовал против отстранения главы Окружного админсуда Павла Вовка

Высший совет правосудия вернул без рассмотрения ходатайство Офиса генпрокурора о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павла Вовка.

Решение было принято единогласно. Об этом в Facebook сообщил активист Роман Маселко.

Такое решение в ВСП обосновали тем, что судье неправильно вручили подозрение в то время, когда Павел Вовк находился в отпуске.

Читайте также: В АМКУ подали заявление о сговоре на миллиардных тендерах Укравтодора

Напомним, 17 июля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что объявили подозрения руководству Окружного админсуда Киева, в частности его руководителю Павлу Вовку, заместителю Вовка Евгению Аблов и еще пяти судьям.

В то же время в канцелярии суда заявили, что подозрения не были вручены – сотрудники Офиса генпрокурора просто оставили их в приемной ОАСК, что является нарушением процессуального законодательства.

ВСП, Павел Вовк, ОАСК
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 1 сентября 2020
Понедельник, 31 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Герус
Андрей Герус
эксперт, экс-член НКРЭКУ

Стимулирующее тарифообразование для электрических сетей

Очень важно, чтобы различные формы давления, медийные атаки и угрозы не влияли на государственные решения, а государство и его институты были способны принимать справедливые решения, не поддаваясь различным формам давления cо стороны олигархов. И чтобы много хороших и прогрессивных идей (как, например, «зеленые» тарифы или формульное ценообразование угля) в процессе реализации не искажались, а оставались реформами, которые принесут пользу не узкому кругу олигархов, а всему обществу и государству.
Ноа Каган
Ноа Каган
основатель компаний AppSumo и OkDork

Правила успешной компании: опыт Facebook

Основатель компаний AppSumo и OkDork Ноа Каган, раньше работавший в Facebook, рассказывает о принципах работы самой популярной соцсети мира.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016