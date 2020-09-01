ВСП единогласно проголосовал против отстранения главы Окружного админсуда Павла Вовка

Высший совет правосудия вернул без рассмотрения ходатайство Офиса генпрокурора о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павла Вовка.
Решение было принято единогласно. Об этом в Facebook сообщил активист Роман Маселко.
Такое решение в ВСП обосновали тем, что судье неправильно вручили подозрение в то время, когда Павел Вовк находился в отпуске.
Напомним, 17 июля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что объявили подозрения руководству Окружного админсуда Киева, в частности его руководителю Павлу Вовку, заместителю Вовка Евгению Аблов и еще пяти судьям.
В то же время в канцелярии суда заявили, что подозрения не были вручены – сотрудники Офиса генпрокурора просто оставили их в приемной ОАСК, что является нарушением процессуального законодательства.
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