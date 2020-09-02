Антон Яценко и «Слуги народа» придумали схему поборов с владельцев собак и кошек

В Верховную Раду внесен законопроект об усилении защиты животных, но его положения несут коррупционные риски из-за введения системы обязательной идентификации домашних животных через частного посредника.

Об этом сообщают Наши деньги со ссылкой на платформу «Лига антитраста».

В июле 2020 в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3796 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, которые содержатся в неволе». Документ предусматривает внесение изменений в ряд законов, а его авторами стали сразу 27 нардепов (преимущественно из фракции «Слуга народа»). Соавтором законопроекта также стал депутат Антон Яценко, который известен умением строить схемы по выкачке денег из населения путем создания частных посредников между ними и государством.

Предложенный законопроект № 3796 значительно расширяет перечень животных, подлежащих обязательной идентификации и регистрации. Если сейчас в него входят только сельскохозяйственные животные — крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы, то в случае принятия законопроекта обязательной идентификации и регистрации подлежат также и все домашние, дикие, бездомные (безнадзорные) и лабораторные животные. Конкретные перечни таких животных должен утвердить Кабмин.

Помимо расширения перечня, законопроект предлагает изменить сам порядок идентификации и регистрации животных и создать посредника для внесения информации об идентифицированных животных в Единый государственный реестр животных. Эту информацию смогут вносить только «агенты по идентификации животных» и только с помощью «авторизованных баз данных животных».

Таким образом, обязательная идентификация будет проходить через частного посредника.

Законопроект и объяснительная записка к нему не дают ответа на вопрос, зачем внедрять в действующую сегодня систему идентификации и регистрации животных ряд посредников. Как и в случае с «оценочной схемой», лишние звенья в отношениях граждан с государственной базой данных, которая создана и функционирует за счет бюджетных средств, никакой практической функции не выполняют, а лишь создают высокие коррупционные риски.

Законопроектом не определено, кто такие «агенты по идентификации». Также документ не определяет кто, в каком порядке и на каких условиях получит такие полномочия.

Единственным путем для внесения в Единый государственный реестр информации об идентифицированных животных станет использование «авторизованных баз данных животных». В законопроекте указано, что порядок их авторизации определяется Кабмином. Однако никаких принципов осуществления такой авторизации, в частности, недопущения при этом ограничений конкуренции, не определено. Хотя предусмотрена возможность принятия администратором Реестра решений о временном блокировании или аннулировании отдельным субъектам доступа к Реестру «в случаях, предусмотренных действующим законодательством». Однако, согласно действующему законодательству, информация из Реестра животных является открытой, и каких-либо оснований для ограничения доступа к нему не предусмотрено.

Авторы законопроекта № 3796 утверждают, что его принятие не потребует дополнительных расходов из госбюджета. Это не соответствует действительности. Ведь сейчас идентификация и регистрации животных являются платными процедурами, а закон «Об идентификации и регистрации животных» предусматривает обязательное возмещение государством расходов владельцев животных на эти процедуры.