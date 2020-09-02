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Арахамия решил попугать министров отставками

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Арахамия решил попугать министров отставками

Фракция большинства «Слуга народа» ожидает быстрых и эффективных действий от министров экономического и энергетического блоков во избежание их отставок и готова сменить все правительство, если оно займет позицию «своих не сдаем», заявил глава фракции Давид Арахамия.

«Программа (правительства — Ред.) не проголосована, чтобы не давать иммунитет. Сейчас прошло несколько месяцев, (очевидно — Ред.) мы правильно сделали, что не давали иммунитет», — сказал он журналистам в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.

Арахамия отметил наличие многих вопросов к ключевым министрам экономического и энергетического блоков.

«Кризис в энергетике существует? — Существует. Кризис в экономике существует? — Существует. Кризис с финансами и бюджетом существует? Вот вам все ответы. Если мы не увидим конкретного быстрого движения и плана, они будут сменены», — заявил глава фракции «Слуга народа».

Он добавил, что у него нет «четкого, кристаллического» понимания, каким образом шаг за шагом правительство намерено выходить из кризиса, а значит, у других депутатов, которые принимают кадровые решения, такого понимания еще меньше.

«Поэтому я ... собирал отдельно каждого министра и говорил: если не будем иметь конкретного пошагового плана, у вас нет будущего как у министров», — сказал Арахамия.

По его словам, оснований для отставки всего правительства сейчас нет.

«Если будут какие-то игрища — „мы своих не сдаем“, то пойдут все вместе», — в то же время сказал глава пропрезидентской фракции большинства.

«Если в ближайшее время не получим пошаговый понятный план, который публично доступен: чтобы мы могли через месяц отследить то, что обещали — „1“, „2“ и „3“, а сделали „1“, а где тогда „2“, „3“? — тогда не будет будущего», — подчеркнул Арахамия.

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Как сообщалось, накануне первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук также заявил, что ситуация с кадровыми изменениями в правительстве «назревает», в первую очередь речь идет об экономическом блоке. «Наш экономический блок представлен министром экономики и министром финансов. Думаю, в первую очередь речь идет именно об этих лицах. Опять же, еще раз говорю: будем смотреть. До 15 сентября должна быть внесена Бюджетная резолюция, на основании этого будут делаться выводы», — пояснил вице-спикер.

Кабмин, Слуга народа, Давид Арахамия
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