«Слуга народа» направила в Кабмин кандидатуры на должности уволенных министров

Фракция «Слуга Народа» направила в Кабмин предложения о внесении на вакантные должности в правительстве следующих кандидатов вместо уволенных сегодня министров.
Так, нардеп Ирина Верещук предлагается на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Юлию Свириденко (ныне заместитель главы Офиса президента) предлагают на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины.
Павла Рябикина (ныне глава таможни) – на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Среди этого списка нет кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны. Кандидата на этот пост вносит в Раду не Кабмин, а президент.
Голосовать за всех кандидатов собираются завтра.
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