«Слуга народа» направила в Кабмин кандидатуры на должности уволенных министров

Фракция «Слуга Народа» направила в Кабмин предложения о внесении на вакантные должности в правительстве следующих кандидатов вместо уволенных сегодня министров.

Так, нардеп Ирина Верещук предлагается на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Юлию Свириденко (ныне заместитель главы Офиса президента) предлагают на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины.

Павла Рябикина (ныне глава таможни) – на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Среди этого списка нет кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны. Кандидата на этот пост вносит в Раду не Кабмин, а президент.

Голосовать за всех кандидатов собираются завтра.