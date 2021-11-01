Стали известны имена кандидатов на должности министров

Сегодня вечером на заседании фракции партии «Слуга народа» будут назваеы кандидаты на должности министров в правительстве.

По данным Капитала, изменений будет четыре:

вместо министра экологии Романа Абрамовского придет его заместитель Руслан Стрелец;

министра обороны Андрея Тарана заменят министром интеграции ВОТ Алексеем Резниковым;

Резникова, в свою очередь, поменяют на нардепа от «Слуги народа» Ирину Верещук;

вице-премьера Олега Урусского — на главного таможенника Павла Рябикина.

Напомним, в воскресенье заместитель главы парламентской фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила, что голосование по вопросу увольнения министров в парламенте может пройти уже в среду.