В больницах заняты уже 44% коек для больных COVID-19

В больницах, оказывающих помощь больным COVID-19 и с подозрением на него, заняты 44% койко-мест.
Об этом на брифинге 2 сентября сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
«В целом на сегодняшний день, если взять пациентов с подтвержденным диагнозом, и людей, которые ждут подтверждения, но имеют всю симптоматику COVID-19, и которым предоставляется все необходимое лечение, занято уже 44% койко-мест», — отметил Степанов.
Ранее заявлялось, в Украине к госпитализации больных COVID-19 и с подозрением на него подготовлено 36 тыс. коек в больницах первой и второй волны. По словам Степанова, количество госпитализаций по COVID-19 с мая по сентябрь выросло в 4 раза.
По состоянию на 2 сентября в Украине зафиксировано наибольшее суточное количество больных COVID-19 с начала пандемии — 2495 случаев, общее число заболевших достигло 125 798. За сутки также зафиксировано наибольшее количество летальных исходов — 51.
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