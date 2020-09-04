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Глава WADA пригрозил отстранить спортсменов из США от Олимпиады

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Глава WADA пригрозил отстранить спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.

«К нам обратились правительства нескольких стран мира, которых шокировали угрозы коллег из США. Они хотят, чтобы мы рассмотрели поправку к стандарту соответствия, где будет сказано, что неуплата правительством взноса в WADA может привести к тому, что антидопинговое агентство соответствующей страны будет объявлено не соответствующим кодексу организации. Это приведет к последствиям для спортсменов из этой страны, включая их отстранение от участия в Олимпиаде и других крупных международных соревнованиях», — сказал Банька.

Ранее Управление по борьбе с наркотиками опубликовало доклад, в котором призвало Конгресс США рассмотреть отказ от финансирования WADA, если организация не проведет реформ.

«Налогоплательщики должны получать ощутимые результаты в ответ на свои вклады в WADA в виде чистого спорта, честной игры, эффективного администрирования мировой антидопинговой системы и пропорционального голосования при принятии решений организации», — говорилось в докладе.

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Олимпийские игры-2020 в Токио перенесены на следующий год в связи с планируется коронавируса. Провести Олимпиаду в столице Японии планируется с 23 июля по 8 августа 2021 года.

США, Олимпиада, WADA
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