Россию лишили права четыре года выступать на Олимпиадах и ЧМ

Россия не сможет принимать участие в крупных международных турнирах, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира, на протяжении следующих четырёх лет. Такое решение принял исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA).
— Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно, — цитирует заявление пресс-службы ТАСС.
Из решения следует, что на протяжении четырёх следующих лет РФ не сможет принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а спортсмены не смогут выступать под её флагом. На ближайших Олимпиадах российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом и без гимна. Кроме того, российским госслужащим, а также руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ отныне запрещается посещать международные спортивные мероприятия.
Помимо прочего, руководство WADA признало Российское антидопинговое агентство не соответствующим антидопинговому кодексу.
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