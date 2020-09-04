Берлускони госпитализировали с коронавирусом

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, у которого был выявлен коронавирус, помещен в Милане в клинику «Сан-Раффаэле». Как сообщил в пятницу телеканал Rai News 24, политика положили в больницу, чтобы провести дополнительные анализы.

Ранее 83-летний Берлускони заявил, что чувствует себя хорошо. После выявления заражения 2 сентября он находился в своей резиденции в Аркоре на карантине. Источники в больнице утверждают, что состояние политика опасений не вызывает. Несколько лет назад Берлускони перенес сложную операцию на сердце.

В ряде СМИ прозвучало предположение, что евродепутат и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» заразился от своей дочери Барбары, которая в свою очередь могла подхватить инфекцию во время отдыха на острове Капри. Коронавирус обнаружили еще у нескольких членов семьи Берлускони, а также у его новой подруги — депутата-однопартийца, 30-летней Марты Фашины.

Всего с начала пандемии в Италии коронавирусом заразились почти 273 тыс. человек, из которых 35,5 тыс. умерли.