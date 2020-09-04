Берлускони госпитализировали с коронавирусом

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, у которого был выявлен коронавирус, помещен в Милане в клинику «Сан-Раффаэле». Как сообщил в пятницу телеканал Rai News 24, политика положили в больницу, чтобы провести дополнительные анализы.
Ранее 83-летний Берлускони заявил, что чувствует себя хорошо. После выявления заражения 2 сентября он находился в своей резиденции в Аркоре на карантине. Источники в больнице утверждают, что состояние политика опасений не вызывает. Несколько лет назад Берлускони перенес сложную операцию на сердце.
В ряде СМИ прозвучало предположение, что евродепутат и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» заразился от своей дочери Барбары, которая в свою очередь могла подхватить инфекцию во время отдыха на острове Капри. Коронавирус обнаружили еще у нескольких членов семьи Берлускони, а также у его новой подруги — депутата-однопартийца, 30-летней Марты Фашины.
Всего с начала пандемии в Италии коронавирусом заразились почти 273 тыс. человек, из которых 35,5 тыс. умерли.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016