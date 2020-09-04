В центре Тбилиси прогремел взрыв, есть пострадавшие

По меньшей мере, один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате взрыва около Тбилисского концертного зала (филармонии) в центре Тбилиси. Об этом в пятницу сообщают местные СМИ.

На работают мобилизованы сотрудники МВД и Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

Территория оцеплена полицией.

Причины взрыва пока неизвестны.