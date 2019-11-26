В Тбилиси разогнали митинг оппозиции, есть задержанные

Во время митинга перед зданием парламента в Тбилиси полиция задержала 28 человек. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Грузии.
По данным ведомства, демонстранты забаррикадировали контрольно-пропускные пункты и въезд на территорию парламента. Полиция предоставила протестующим время для организации допуска в здание, однако они оставались заблокированы. В результате начались задержания, вход в парламент был освобожден.
В ходе столкновений трое граждан получили травмы, на месте им была оказана медицинская помощь.
Ранее сообщалась, что полиция в Тбилиси для разгона демонстрантов применила водометы. Это не первая попытка оппозиции заблокировать вход в парламент, на прошлой неделе протестующие попытались повесить замок на дверь в здание, однако полиция сумела оттеснить митингующих и возобновить работу законодательного органа.
Протесты в Грузии начались в середине ноября после того, как депутаты парламента отказались проводить избирательную реформу. Акции организованы созданной Михаилом Саакашвили партией «Единое национальное движение» и партией «Европейская Грузия». Участники манифестаций требуют распустить парламент и провести внеочередные выборы в законодательный орган.
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