Шмыгаль назвал курс доллара, который закладывается в бюджет-2021

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в проекте государственного бюджета на 2021 год закладывается курс около 29 грн/1$.

«Курс валют закладывается в районе 29 гривен, он даже немного оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 гривен в этом году», — сказал Шмыгаль в эфире телеканала «Украина 24» в пятницу вечером.

Премьер отметил, что это показатель, который дает гражданам и инвесторам уверенность, что курс валют будет держаться стабильно.