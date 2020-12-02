Премьер обещает не уменьшать соцвыплаты в 2021 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году никакие социальные выплаты не будут уменьшены.

Об этом он сообщил в Телеграмм-канале.

«Несмотря на слухи, никакие соцвыплаты в следующем году не будут уменьшены. Предполагается рост пенсий для всех наших пенсионеров. Важный момент: уменьшение на 8 млрд грн финансирования Пенсионного фонда из бюджета будет компенсировано благодаря росту собственных доходов Фонда. Эти доходы будут обеспечены, в частности, благодаря росту минимальной зарплаты», - отметил Шмыгаль.

Панее министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы «Право на власть» также заявляла, что одобренный правительством проект бюджета на 2021 не предусматривает сокращение ни одной социальной выплаты.