Кабмин продаст ОГХК, ОПЗ, «Электротяжмаш» и «Президент-отель» если разрешит Рада

Правительство в плане действий на 2020 год рассматривает приватизацию до конца года АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК), ПАО «Одесский припортовый завод», единых имущественных комплексов ГП «Завод «Электротяжмаш» и «Угольная компания «Краснолиманская», а также ЧАО «Президент-отель», если будет снят законодательный запрет на проведение аукционов по их продаже.
«Программа приоритетных действий правительства будет доработана с Минэкономики, Минфином, Минцифрою, ФГИУ с учетом, в том числе, принятых законов. В части приватизации — это учет того, что действует запрет согласно закону», — прокомментировала принятый Кабинетом министров в среду план приоритетных действий на 2020 год заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди в Facebook.
Она напомнила, что действует мораторий на продажу объектов большой приватизации на период карантина.
«Межведомственное согласование — сложный процесс, который иногда длится месяцами, поэтому акт был принят с доработкой, о чем было озвучено и на правительственном совещании и на заседании правительства», — отметила она.
По словам Панаиотиди, ведется работа с депутатами, чтобы полностью вернуть приватизацию.
Проект плана, обнародованный перед заседанием в среду, предусматривал задачу Фонду госимущества до конца года завершить продажу перечисленных выше объектов. В качестве обоснования для таких действий названы указы президента, принятые в сентябре и ноябре прошлого года.
Проект плана также предусматривал утверждение для 15 наибольших госкомпаний политики собственности, индивидуального плана мер по корпоративному управлению, ключевых показателей деятельности набсовета. Речь идет о НАК «Нафтогаз Украины», госконцерне «Укроборонпром», НАЭК «Энергоатом», «Укргидроэнерго», «Укрзализныце», «Укрпоште», международном аэропорте «Борисполь».
В этом списке также Администрация морских портов Украины, НЭК «Укрэнерго», Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, «Аграрный фонд», полиграфкомбинат «Украина», «Украэрорух», ГАК «Автомобильные дороги Украины» и «Оператор ГТС УКраины».
Как сообщалось, с началом коронакризиса Верховная Рада в марте этого года приостановила большую приватизацию, однако на минувшей неделе несколько смягчила запрет, фактически разрешив подготовку, и запретив непосредственно аукционы по продаже крупных приватизационных объектов.
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