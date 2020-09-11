Госконцерн «Ядерное топливо» готовят к ликвидации

Государственный концерн «Ядерное топливо» будет ликвидирован в связи с невыполнением определенной при его создании функции, заявила врио министра энергетики Ольга Буславец.

«Концерн „Ядерное топливо“ не выполнил свою функцию в отношении строительства производства сборок ядерного топлива. Принято решение о нецелесообразности его дальнейшего функционирования», — сказала она на пресс-конференции в Киеве в пятницу, сообщает Интефакс-Украина.

Буславец уточнила, что этот вопрос рассматривался в ходе ее пребывания на «Восточном горно-обогатительном комбинате» и по итогам аудита компании.

«И на сегодня будет проводиться период его подготовки к ликвидации», — отметила глава Минэнерго.

Госконцерн «Ядерное топливо» создано с целью организации на территории Украины отдельных элементов ядерно-топливного цикла, таких как производство комплектующих ядерного топлива для атомных электростанций и сборка топливных кассет.

«Ядерное топливо» объединяет госпредприятия: «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Смолы», «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии».