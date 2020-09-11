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Cхему B2B Jewelry обслуживали лицензированные НБУ финучреждения

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Cхему B2B Jewelry обслуживали лицензированные НБУ финучреждения

Финансовые учреждения, имеющие лицензии Национального банка Украины, сыграли важную роль в популяризации финансовой схемы компании B2B Jewelry благодаря осуществлению ими выплат на карты инвесторов, сообщил сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался назвать себя.

«Очень важную роль в популяризации проекта сыграли выплаты на карты. Хочу отметить, что указанное обстоятельство было осуществлено благодаря сотрудничеству с лицензированными финучреждениями НБУ, которые имели лицензии на переводы наличных средств в зарплату», — сказал он в ходе встречи с журналистами в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.

Сотрудник ГУ СБУ отметил, что если бы не было возможности осуществления выплат на карты, «возможно, не было бы и такой массовости».

Он отказался называть финкомпании, чтобы не навредить расследованию, однако уточнил, что государственные банки в деле не фигурировали.

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Как сообщалось, СБУ разоблачила финансовую «пирамиду», организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили свыше $250 млн. 27 августа были проведены 48 обысков у фигурантов дела. По данным СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольных юрлиц.

СБУ, B2B Jewelry
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