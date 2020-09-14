Большинство украинцев негативно оценивают работу Сытника на посту директора НАБУ

Большинство украинцев негативно оценивают работу Артема Сытника на посту директора Национального антикоррупционного бюро, а также считают неэффективной его деятельности по борьбе с коррупцией.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Социальный мониторинг.
Социологи 3-8 сентября опросили 2 218 респондентов. Оказалось, что 63,9% опрошенных негативно оценивают работу Артема Сытника на посту директора НАБУ, 16,7% — позитивно. 19,4% респондентов затруднились с ответом. Среди тех, кто определился, негативно оценили работу Сытника 79,3% участников опроса.
Что касается эффективности деятельности Сытника на должности директора НАБУ по борьбе с коррупцией, ее эффективной почитал 21,3% опрошенных, неэффективной — 71,8%. У 6,9% участников опроса не нашлось ответа на этот вопрос.
Напомним, в конце августа назначение Сытника главой НАБУ было признано неконституционным. Тем не менее он не стал уходить с поста.
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