Навального уже отключили от аппарата ИВЛ, он начал вставать с койки

уже может ненадолго вставать с больничной койки, сообщила в понедельник берлинская клиника Charite, где лечат Навального.

«Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года лечится в университетской клинике Charite, снова улучшилось. Пациента удалось полностью отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. Он становится более подвижным и уже может ненадолго вставать с больничной койки», — говорится в сообщении пресс-службы клиники.

Напомним, факт отравления Навального сегодня подтвердили эксперты из Франции и Швеции.