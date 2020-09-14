Мэр Харькова Кернес заболел коронавирусом и находится в коме, - СМИ

Городского главу Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в 17-ю городскую больницу с двусторонним воспалением легких. Как сообщили источники ZN.UA в Офисе президента, у него COVID-19, который протекает в крайне сложной форме.

По данным источников в ОПУ и Харьковской мэрии, Кернес находится в коме. Но является ли эта кома искусственной или является следствием тяжести заболевания, источники не сообщили.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа — на день города. Заболел, по данным источников, в первых числах сентября. В больницу попал на прошлой неделе.