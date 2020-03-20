Кернес просит Кабмин открыть метро Харькова из-за транспортного коллапса

Городской голова Харькова Геннадий Кернес обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой пересмотреть решение Кабинета министров о прекращении работы метрополитена и восстановить перевозки при организации ограниченного пропуска пассажиров на станции метро с помощью работников Нацполиции и штатной охраны подземки.
«Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения», — цитирует обращение пресс-служба Харьковского горсовета в пятницу.
В документе отмечается, что метро в Харькове ежедневно перевозило около 800 тыс. пассажиров (около 50% общего объема перевозок в городе). В период 18-20 марта в результате закрытия метрополитена и введения санитарных ограничений на количество пассажиров в наземном общественном транспорте в городе сложилась достаточно сложная ситуация с перевозками: люди перекрывают транспортные магистрали, набрасываются на водителей и т.д. С другой стороны, водителей штрафуют за сверхнормативные нагрузки подвижного состава, из-за чего многие из них отказались от выполнения своих обязанностей. Все это привело к транспортному коллапсу в городе.
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