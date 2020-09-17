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Компания Oculus показала новый шлем виртуальной реальности Quest 2

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Компания Oculus показала новый шлем виртуальной реальности Quest 2

«Дочка» Facebook компания Oculus представила свой новый шлем виртуальной реальности Quest 2. О выходе VR-гаджета сообщается на сайте производителя.

Второе поколение шлема виртуальной реальности стало легче и компактнее предшественника. Изменилось и оголовье — производитель утверждает, что тканевый материал окажется практичнее в использовании.

Главные изменения внутри. Это дисплеи VR и аппаратная платформа. При этом в шлеме отказались от использования OLED-матриц, на дискомфорт от которых часто жаловались пользователи. Теперь это два IPS-экрана с разрешением 1832×1920 пикселей. Вопреки ожиданиям, обновлять картинку они способны лишь на частоте в 72 Гц. Но Oculus пообещала в одной из программных версий поднять ее до 90 Гц.

Значительно выросла производительность гарнитуры. За нее теперь отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon XR2. Гаджет получил 6 ГБ ОЗУ. В базовой версии собственной памяти немного — всего 64 ГБ. Но есть и расширенный вариант до 256 ГБ.

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Oculus Quest 2 продолжает позиционироваться, как самостоятельное устройство и подключить его к компьютеру «из коробки» не получится. Для этого придется докупать специальный кабель за 79 долларов. Сама же гарнитура станет доступна для покупки в октябре по цене в 299 долларов за версию 64 ГБ или 399 долларов за 256-ГБ вариант.

Oculus
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