Российские врачи сообщили Reuters о нормальном сахаре и признаках отравления у Навального

Российские врачи, первыми оказывавшие помощь Алексею Навальному после того, как политику стало плохо на борту самолета, не обнаружили у пациента нарушений обмена веществ и повышения уровня сахара в крови. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, которые до сих пор отказывались разговаривать с журналистами.

Трое собеседников агентства сообщили, что проведенный еще в самолете тест на глюкозу показал, что сахар в крови Навального содержится в количестве 3-5 миллимолей на литр, что соответствует норме. Два других источника подтвердили, что уровень сахара в крови Навального не был аномальным.

«Никакого диабета там не было, все сразу проверили и исключили этот вариант... Показатель был в норме, с углеводным обменом проблем не было», — рассказал один из собеседников Reuters.

Четверо из пяти собеседников агентства рассказали, что врачи, оказывавшие первую помощь Навальному, наблюдали клиническую картину отравления, а не признаки нарушения обмена веществ.

«Навальный находился в ступоре, сознание у него было спутано, он ничего не мог объяснить», — рассказал один из собеседников Reuters.

По словам источников, уже в первые 12 минут медики исключили возможность того, что у Навального развилась диабетическая кома или случился инсульт.

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, к которому Reuters обратилась за комментариями, опроверг слова собеседников агентства. По его словам, врачи скорой помощи обнаружили в крови Навального 13 миллимоль сахара на литр, что намного выше нормы.