Сегодня стартовал процесс официального выдвижения кандидатов на местных выборах

Во вторник, 15 сентября, начинается процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского глав.
Как сообщает Укринформ, об этом говорится в Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября, утвержденном Центральной избирательной комиссией.
Согласно плану, выдвижение кандидатов в депутаты, кандидатов на должности сельского, поселкового, городского голов начинается за 40 дней до дня голосования и заканчивается за 30 дней до него, а именно — с 15 до 24 сентября включительно.
Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов продлится до 24 сентября включительно.
ТИК должна принять решение о регистрации кандидата (кандидатов) или об отказе в регистрации не позднее чем на пятый день со дня принятия заявления о регистрации и прилагаемых к нему необходимых документов.
Предвыборную агитацию кандидат (кандидаты) могут проводить со следующего дня после принятия территориальной избирательной комиссией соответствующего решения о его регистрации.
Как сообщалось, 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно ему, местные выборы состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.
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