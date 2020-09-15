Сегодня стартовал процесс официального выдвижения кандидатов на местных выборах

Во вторник, 15 сентября, начинается процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского глав.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября, утвержденном Центральной избирательной комиссией.

Согласно плану, выдвижение кандидатов в депутаты, кандидатов на должности сельского, поселкового, городского голов начинается за 40 дней до дня голосования и заканчивается за 30 дней до него, а именно — с 15 до 24 сентября включительно.

Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов продлится до 24 сентября включительно.

ТИК должна принять решение о регистрации кандидата (кандидатов) или об отказе в регистрации не позднее чем на пятый день со дня принятия заявления о регистрации и прилагаемых к нему необходимых документов.

Предвыборную агитацию кандидат (кандидаты) могут проводить со следующего дня после принятия территориальной избирательной комиссией соответствующего решения о его регистрации.

Как сообщалось, 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно ему, местные выборы состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.