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Зеленский считает, что в ЛДНР могут начаться беспорядки из-за недовольства населения
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Зеленский считает, что в ЛДНР могут начаться беспорядки из-за недовольства населения
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Зеленский считает, что в ЛДНР могут начаться беспорядки из-за недовольства населения

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Зеленский считает, что в ЛДНР могут начаться беспорядки из-за недовольства населения

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на неподконтрольных территориях Донбасса могут возникнуть внутренние беспорядки из-за того, что, по его мнению, люди там живут хуже, чем в Украине. Такое мнение он высказал в интервью австрийской газете Wiener Zeitung, которое было опубликовано в понедельник.

«Многие из этих людей (жителей так называемых Донецкой и Луганской народных республик — Ред.) больны коронавирусом, мы там имеем дело с гуманитарной катастрофой», — утверждает президент Украины. «И люди, которые живут на оккупированной части Донбасса, могут видеть, как украинцы живут по ту сторону фронта, а именно, что они живут лучше. У шахтеров на оккупированном Донбассе дела идут плохо: они не получают нормальной заработной платы и вынуждены платить за воду и электричество по высокой цене. Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки», — считает глава государства.

При этом Зеленский утверждает, что Украина не заинтересована в том, чтобы в ДНР и ЛНР возникли беспорядки. «Нет, цена слишком высока. На оккупированной территории Донбасса возникнет внутренний конфликт. И я знаю, что там много людей, которые в душе являются украинцами. Я не хочу, чтобы они умирали», — сказал он.

Президент добавил, что он по-прежнему намерен выполнить свое предвыборное обещание прекратить конфликт на Донбассе и вернуть этот регион в состав Украины. «Прекращение войны и возвращение украинских территорий — это мой главный приоритет. Это не романтические обещания. Конечно, это непросто. Но мы уже многого добились», — подчеркнул он.

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В подтверждение своей точки зрения он привел состоявшиеся обмены удерживаемыми лицами между Украиной и ЛДНР, а также взаимное возвращение Украиной и Россией на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Он также напомнил о вступивших в силу на Донбассе с 27 июля дополнительных мерах по контролю за перемирием. Зеленский в интервью австрийской газете также высказался против сценария заморозки конфликта на Донбассе, при котором в этом регионе сложилась бы ситуация, подобная той, что существует в Приднестровье или Абхазии.

Донбасс, Владимир Зеленский
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