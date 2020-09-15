Зеленский выбрал кандидатов в состав комиссии по избранию директора ГБР

Президент Владимир Зеленский определил три кандидатуры в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, президент определил для включения в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР проректора Академии адвокатуры Алину Бирюкову; заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина Александра Головко и профессора кафедры правосудия Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко Оксану Кучинскую.

В то же время глава государства освободил от исполнения обязанностей членов конкурсной комиссии Оксану Квашу, Александра Костенко и Виктора Кощинца.

24 декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований», который предусматривает перезапуск ведомства, в частности назначение нового руководства. Согласно документу, президент назначает нового директора ГБР по представлению конкурсной комиссии, без представления премьер-министра.

Трех из девяти членов конкурсной комиссии должна делегировать Верховная Рада. Еще по три кандидатуры подают президент и правительство.