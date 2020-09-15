Зеленский выбрал кандидатов в состав комиссии по избранию директора ГБР

Президент Владимир Зеленский определил три кандидатуры в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Согласно документу, президент определил для включения в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР проректора Академии адвокатуры Алину Бирюкову; заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина Александра Головко и профессора кафедры правосудия Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко Оксану Кучинскую.
В то же время глава государства освободил от исполнения обязанностей членов конкурсной комиссии Оксану Квашу, Александра Костенко и Виктора Кощинца.
24 декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований», который предусматривает перезапуск ведомства, в частности назначение нового руководства. Согласно документу, президент назначает нового директора ГБР по представлению конкурсной комиссии, без представления премьер-министра.
Трех из девяти членов конкурсной комиссии должна делегировать Верховная Рада. Еще по три кандидатуры подают президент и правительство.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016