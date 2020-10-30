Глава КС приглашает президента на встречу, а на допрос не пойдет

Глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий от имени КС пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу для того, чтобы обсудить сложившийся конституционный кризис.

«Хочу обратиться к президенту. Мы, судьи Конституционного суда, хотим пообщаться с президентом. Мы приглашаем его в любом формате... надо убрать искусственный конфликт», — заявил Тупицкий на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

«Я обращаюсь к председателю Верховной Рады Украины. Нам также необходимо общение», — добавил он.

Тупицкий подчеркнул, что в нынешней ситуации необходимо взаимодействие всех ветвей власти.

«Нам нужно общаться как с целостными системами, непосредственно, с президентом, с главой парламента, при необходимости — с премьер-министром», — подчеркнул глава КС.

Он также заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований по полученной в пятницу утром повестке.

«Я попрошу вас не удивляться, что я не явлюсь на допрос. Почему? Фактически, обнародовано мне подозрение. Какой же я свидетель после этого?», — заявил Тупицкий на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Глава КС отметил, что накануне вечером его разыскивали двое следователей ГБР.

«Вчера вечером, в 11 часов ночи, меня ищут двое следователей для вручения повестки в качестве свидетеля. Когда сегодня в суд поступила официальная повестка по электронной почте. Зачем в 11 часов ночи искать главу суда, заходить в дом, где есть консьерж, выспрашивать, как глава суда приезжает — с охраной или нет, какими подъездами пользуется, в какое время это происходит. Это двое следователей Государственного бюро расследований. Как только они каким-то образом узнают телефон моей жены и скидывают эту повестку на WhatsApp ей, в эфире сразу идет комментарий, почему вызывают, на официальном веб-сайте ГБР, почему вызывают главу КС. По проверке к причастности к преступлениям, которые проверяются в системе хозяйственных судов, где я раньше работал. Это об автоматическом распределении и другом», — рассказал он.

Тупицкий уточнил, что дело, о котором идет речь, затрагивает события 2013-2014 годов, по которым он уже дважды был допрошен.

«Меня допрашивал отдел Горбатюка. Вы понимаете, что это отдел, который не подчинялся даже генеральному прокурору Луценко. И если бы там было подозрение, я бы там уже был с подозрением. Рябошапка проверял этот вопрос, по провокации определенных лиц. Не было вручено подозрение», — заявил он.

«Поэтому действует процессуальный закон — есть основания, есть процессуальное руководство генеральной прокуратуры, тогда пожалуйста — допросы, защита и так далее», — резюмировал Тупицкий.

Как сообщалось, ГБР вызвало Тупицкого на допрос на 2 ноября.

«Глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений. С этой целью следователем Государственного бюро расследований вызвано главу КСУ для допроса на 02.11.2020 г.», — сообщило Бюро.