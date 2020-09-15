Украина готова к массовому производству вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Австрию обсудил с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Беленом меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Стороны отметили важность координации международных усилий для медицинской и социальной защиты граждан, сообщает пресс-служба президента.

«Мы готовы к массовому производству вакцины, когда она будет создана. Мы все время предлагаем для этого наши мощности. В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия. Очень надеемся, что вакцина будет уже в 2021 году», — сказал Зеленский.