Зеленский обещает украинцам оперативно купить вакцину против COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут закупить вакцину против COVID-19, как только она появится на фармрынке.
Глава государства, как сообщает Офис президента, в субботу провел традиционное совещание с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране и меры по предотвращению распространения коронавируса.
Зеленский поинтересовался продвижением своей задачи по пребыванию Украины в очереди на получение вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена.
«Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди », - подчеркнул президент.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по заданию президента проводит консультации и держит контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая информацию.
Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил о последних данные по распространению инфекции, отметив, что сегодня зафиксирован еще один антирекорд заражения — 1106 человек. Среди лидеров по количеству выявленных новых больных — Ровенская область, город Киев и Львовская область. Показатель заболеваемости вырос до 64,1 человека на 100 000 населения. По словам главы правительства, будет обращено внимание на Закарпатье, Волынь, Львовскую и Буковину в связи с заполнением койкомест в опорных больницах, чтобы обеспечить их достаточное количество. В Закарпатье заполнение составляет 64%, в трех других регионах — более 40%.
Шмыгаль также обратил внимание на то, что Черновицкая область значительно улучшила показатели по заболеваемости и уверенно отошла от лидерства по распространению COVID-19 благодаря жестким мерам, которых придерживался регион несколько месяцев.
Дополнительно главе государства сообщили, что после пожара на Луганщине уже восстановлен 301 жилой дом.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016