Зеленский хочет купить израильскую вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул заинтересованность украинской стороны в закупке израильской вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит испытания.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что стороны обсудили меры, принимаемые правительствами двух стран для борьбы с пандемией COVID-19. Зеленский сообщил собеседнику, что в Украине за сутки зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусной болезни и подчеркнул заинтересованность украинской стороны в закупке израильской вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит испытания в Израиле, для своих граждан.
«Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины», — отметил Зеленский.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 14 августа лабораторно подтвердили 87 872 случая COVID-19, из них за сутки — 1 732.
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