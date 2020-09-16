Зарплаты врачам экстренной медпомощи увеличат до 22 тысяч гривен

Министерство здравоохранения при формировании бюджета на 2021 год заложило повышение зарплат врачам экстренной медпомощи до 22 тыс. грн, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.
"В настоящее время тариф предоставления экстренной медпомощи рассчитывается от количества населения в регионе, то есть сама сумма, которую государство выплачивает за экстренку. Сейчас она составляет 164 грн на человека. На следующий год мы предложили, чтобы тариф составлял 412 грн. Мы учли повышение зарплат. Зарплата врача, по нашим расчетам, должна составлять около 21-22 тыс. грн, водителя — не менее 12 тыс. грн. Помимо этого, в средства заложили весь перечень лекарств«,- сказал чиновник, которого цитирует Интерфакс-Украина.
По словам министра, в 2021 году вводятся индикаторы качества работы экстренки.
«Мы вводим индикаторы качества: время доезда, маршрутизация пациента. В настоящее время в Украине вовремя приезжают к пациенту только в 31% случаев, в следующем году мы рассчитываем на 60%, в 2022 — 75%, в 2023 — не менее 85%. У нас есть план реформирования экстренной медпомощи. Если индикаторы качества не будут выполняться, то есть соответствующие понижающие коэффициенты», — сказал Степанов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016