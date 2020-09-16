Украина получит около $2 млрд от транзита газа в 2020 году

Украина получит около $2 млрд за услуги по транзиту российского природного газа в текущем году. Об этом заявил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью журналистке Янине Соколовой, которое размещено в Youtube.

«Я думаю в этом году цифра будет близкая к $2 млрд, приблизительно», — сказал он. Коболев напомнил, что в новом транзитном контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом» содержится принцип «качай или плати», который предполагает, что оплата должна осуществляться за объемы забронированных транзитных мощностей Украины, независимо от того, осуществлялись ли физические поставки газа.

Глава «Нафтогаза» в очередной раз напомнил о рисках полного прекращения транзита, которое может произойти в случае достройки и запуска второй ветки газопровода «Северный поток». «Для нас это будет означать, что после завершения транзитного контракта с большой вероятностью транзита газа по территории Украины не будет», — сказал Коболев. При этом в период действия контракта оплата за транзит должна будет осуществляться со стороны РФ, поскольку в противном случае Киев обратится в суд. «Если эти деньги не будут получены нами (около $7,2 млрд в период 2020 — 2024 годов — Ред.), тогда с большой вероятностью мы так же пойдем в суд и их [деньги] просто отсудим», — добавил он.

При этом глава компании высказал сомнения, что немецкая сторона откажется от проекта «Северный поток — 2». «Я очень сомневаюсь, что без американских санкций, усиление которых мы ожидаем этой осенью, можно будет сказать о том, что этот проект завершен или остановлен, или он мертвый. Я бы на это не рассчитывал», — заявил он. По мнению Коболева, ситуация с Алексеем Навальным будет использоваться, чтобы повлиять на судьбу проекта, однако все же Киев рассчитывает, что именно американские санкции могут заблокировать достройку газопровода. «Наша тактика состоит в том, чтобы продвигать санкции именно в Вашингтоне», — признался Коболев.

Украина и Россия 30 декабря 2019 года подписали пакетное соглашение о транзите газа на 2020-2024 годы с возможностью продления еще на 10 лет. Документ также предусматривал отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым не приняты окончательные решения, и отказ в будущем от претензий по контрактам от 19 января 2009 года. Новые договоренности предусматривают принцип «качай или плати», когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.