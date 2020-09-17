Войти
Зеленский внезапно вспомнил о борьбе с коррупцией
официально
Зеленский внезапно вспомнил о борьбе с коррупцией
Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США
позиция
Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

«Новичок» был обнаружен на бутылке с водой в номере гостиницы, где жил Навальный

144
«Новичок» был обнаружен на бутылке с водой в номере гостиницы, где жил Навальный

Немецкая лаборатория в ходе исследования бутылки с водой из номера томской гостиницы, где жил Алексей Навальный, обнаружила следы отравляющего вещества «Новичок», сообщается в официальном аккаунте оппозиционера в «Инстаграм».

«Так называемая «бутылка с „Новичком“, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бутылку изъяли члены команды Навального после сообщения о том, что оппозиционеру стало плохо в полете, направились вместе с адвокатом в гостиницу.

«Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды», — утверждают авторы публикации.

«Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы „Новичка“. А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт», — говорится в сообщении.

Читайте также: Кернеса доставили в клинику «Шарите»

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш пишет, в свою очередь, в твиттере: «Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая „бутылка с „Новичком““, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа».

На странице Навального в Инстаграм опубликовано видео, на котором показано как сотрудники ФБК и адвокаты приехали в номер к оппозиционеру.

Алексей Навальный, Новичок
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 17 сентября 2020
Среда, 16 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

За 30 лет экономика Китая выросла в 40 раз. Как это китайцам удалось?

Китайский рынок госзакупок является закрытым для других стран. Учитывая, что государство в Китае является основным инвестором в строительство инфраструктуры, то это приводит к развитию китайских компаний. С другой стороны, если бы Китай для своих инфраструктурных проектов потреблял исключительно иностранные товары, то Китай бы превратился в хронического должника. А ситуация могла бы быть совсем другой.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Рейтинг «Фокуса» продемонстрировал, кто в украинской политике является самостоятельной фигурой

Интересные выводы получаются, если перевести рейтинг «100 самых богатых людей Украины» от журнала «Фокус» в политическую плоскость. Дело в том, что, кроме традиционных участников в лице Рината Ахметова, Виктора Пинчука и других представителей крупного бизнеса, в первой десятке присутствуют еще две фигуры - это глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук.
Адам Белл
Адам Белл
врач и предприниматель

Недостаток времени — иллюзия

Давление времени пронизывает нашу жизнь на всех уровнях, но оно служит ясной цели: заставляет нас вовремя выполнять работу, побуждает побивать личные рекорды в тренажерном зале и упорядочивает процесс приготовления пищи. Дедлайны также могут увеличить производительность труда за счет повышения мотивации к выполнению задачи. Но давление времени может отнять у мозга ограниченные ресурсы и ухудшить нашу производительность во всем, от пилотирования самолетов до творческого мышления. Как же быть? Возможно, нужно поработать с восприятием времени.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016