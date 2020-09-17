«Новичок» был обнаружен на бутылке с водой в номере гостиницы, где жил Навальный

Немецкая лаборатория в ходе исследования бутылки с водой из номера томской гостиницы, где жил Алексей Навальный, обнаружила следы отравляющего вещества «Новичок», сообщается в официальном аккаунте оппозиционера в «Инстаграм».

«Так называемая «бутылка с „Новичком“, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бутылку изъяли члены команды Навального после сообщения о том, что оппозиционеру стало плохо в полете, направились вместе с адвокатом в гостиницу.

«Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды», — утверждают авторы публикации.

«Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы „Новичка“. А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш пишет, в свою очередь, в твиттере: «Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая „бутылка с „Новичком““, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа».

На странице Навального в Инстаграм опубликовано видео, на котором показано как сотрудники ФБК и адвокаты приехали в номер к оппозиционеру.