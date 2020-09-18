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В Нью-Йорке уже во второй раз перенесли дату начала учебного года

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В Нью-Йорке уже во второй раз перенесли дату начала учебного года

Власти Нью-Йорка повторно перенесли дату возобновления занятий в школах на фоне пандемии COVID-19.
По словам мэра города Билла Де Блазио, специалисты департамента здравоохранения Нью-Йорка уведомили его о том, что к настоящему моменту не все готово к тому, чтобы восстановить работу учебных заведений в полном объеме. «У них есть реальные и вполне обоснованные опасения», — подчеркнул он.

Мэр отметил, что власти разрешат начало занятий лишь в том случае, если будет обеспечена «полная безопасность всех, кто имеет отношение к школьному сообществу».

Согласно заявлению мэра, детские сады в крупнейшем школьном округе страны откроются в понедельник, 21 сентября. Начальные школы откроются 29 сентября, а ученики средних и старших классов приступят к занятиям 1 октября.

Согласно изначальному расписанию, занятия во всех школах Нью-Йорка должны были начаться 10 сентября. Однако в начале месяца власти перенесли открытие учебных заведений на грядущий понедельник.

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ранее неоднократно заявлял о том, что вопросы о прекращении занятий в случае возникновения вспышки коронавируса должны будут принимать руководители отдельных школьных округов. В частности, для школьного округа города Нью-Йорк, где насчитывается 1 800 школ и 1,1 млн учащихся, будут установлены более жесткие стандарты тестирования на коронавирус. Там школы будут закрыты, если число выявленных на территории округа случаев инфицирования в течение семи суток превысит 3%, в то время как для остальных школьных округов этот критерий установлен на уровне 5%.

Нью-Йорк, коронавирус
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