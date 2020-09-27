В США за сутки выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19

Число случаев COVID-19, зафиксированных в США, возросло за сутки на 45 377, скончались 740 пациентов с подтвержденным COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Сутками ранее сообщалось о 55 054 заболевших и 952 летальных исходах.

Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились 7 078 798 человек, скончались 204 497 пациентов с COVID-19. Излечились почти 2,7 миллиона заболевших.

Во всем мире, по данным университета, зафиксировали свыше 32,8 миллиона случаев заражения и более 994 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 22,7 миллиона человек.