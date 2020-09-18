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В США миллионы человек до сих пор арендуют у Netflix DVD-диски по почте

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В США миллионы человек до сих пор арендуют у Netflix DVD-диски по почте

Больше 2 миллионов клиентов Netflix в США арендуют у компании DVD-диски, которые получают по почте. Об этом пишет Wired.

Сервис работает с 1998 года. На сайте говорится, что клиент может составить свой список фильмов и получить Blu-ray и DVD-диски по почте в течение двух рабочих дней. Причем доставка в обе стороны для клиента бесплатна.

В 2018 году глава Netflix Рид Хастингс говорил, что не собирается закрывать сервис по аренде DVD еще как минимум пять лет. В 2019 году Netflix заработал на аренде дисков около $300 миллионов. По данным издания, с подписки на стриминговый сервис Netflix за это же время заработал $20 миллиардов.

В 2011 году Netflix хотел выделить сервис в отдельный бренд Qwikster, но на фоне сообщений о разделении компания потеряла половину стоимости акций за два месяца и 800 тысяч подписчиков. После этого Netflix отказалась от этих планов.

Теперь количество клиентов Netflix, которые предпочитают получать диски по почте, сокращается на полмиллиона человек каждый год.

Клиенты сервиса рассказали, что продолжают заказывать диски из-за того, что качество изображения на носителе выше, чем на сайте, а также из-за того, что в некоторых регионах США все еще плохой интернет.

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Однако и прокату дисков не удалось избежать последствий пандемии: возникали проблемы с доставкой, из-за чего диски приходили не через 1−2 дня, а через 3−4, части фильмов не было в наличии.

Netflix
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