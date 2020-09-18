Арахамия заявил о политическом давлением РФ на Украину

Заявление представителя Российской Федерации о невозможности провести встречу лидеров стран «Нормандской четверки» до конца года является политическим давлением на Украину, считает глава фракция «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Насколько мне известна позиция (о дате проведения встречи лидеров стран „Нормандской четверки“ — Ред.) не согласована, это просто, по-моему, такая попытка давления политического... По состоянию на сегодня ничего не определено, и встреча может быть в любое время», — сказал Арахамия журналистам в пятницу в Киеве, комментируя заявление представителей Российской Федерации, что «нормандская встреча» до конца года не состоится, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, уже неоднократно «российская сторона что-то заявляет, а потом это оказывается неправдой».