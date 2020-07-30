Ермак прокомментировал письмо Козака о бесперспективности переговоров советников лидеров Нормандской четверки

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал письмо заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака о бесперспективности дальнейших переговоров советников лидеров государств Нормандского формата проявлением дипломатической игры и указал, что переговорный процесс продолжается.

В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в четверг он отметил, что переговорный процесс по вопросу Донбасса непростой, сложный, вязкий, но сегодня его качественно переформатировали, и Украина заняла проактивную и более жесткую позицию.

«Надо четко понимать мотивацию всех сторон. Понимать потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются.

Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности. Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию. И письмо господина Козака, на мой взгляд, — это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу», — сказал Ермак агентству.

По его словам, говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла. «Работа по-прежнему продолжается», — заявил руководитель ОП.

Ермак указал, что сегодня уже четвертый день тишины на Донбассе, и это — прямой результат работы именно Трехсторонней контактной группы в Минске и Нормандского формата.

«Это как раз свидетельствует о большой эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе», — считает он.

Ермак подчеркнул, что украинская сторона находится в диалоге и стремится к результату.

«Градус переговоров может повышаться или снижаться, — это нормально, это дипломатия. И это — переговорная психология. Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям», — отметил он.