В РФ не видят оснований для проведения нового «нормандского» саммита

Отсутствие успехов в реализации решений предыдущего саммита в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция) не дает оснований планировать проведение новой встречи лидеров «четверки» в обозримой перспективе. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Комментируя заявления о том, что новый саммит «нормандской четверки» возможен уже в августе, Козак назвал их попыткой выдать «желаемое за действительное».
«Все больше подозреваю, что это законы украинского политического жанра — демонстрировать успех, выдавая желаемое за действительное. Никаких оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет. Саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов. По состоянию на сегодня ни одна из договоренностей парижского саммита не выполнена», — подчеркнул он.
По итогам состоявшегося в декабре 2019 года в Париже саммита «нормандской четверки» были приняты решения об объявлении перемирия на Донбассе, о разведении сторонами конфликта сил на трех дополнительных участках, проведении обмена пленными по принципу «всех на всех», о разработке изменений в законодательство Украины и ряд других. К настоящему времени лишь частично реализованы несколько из них.
На днях вице-премьер Алексей Резников в эфире телеканала ICTV заявил, что новый саммит «нормандской четверки» возможен уже в августе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016