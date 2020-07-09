В РФ не видят оснований для проведения нового «нормандского» саммита

Отсутствие успехов в реализации решений предыдущего саммита в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция) не дает оснований планировать проведение новой встречи лидеров «четверки» в обозримой перспективе. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Комментируя заявления о том, что новый саммит «нормандской четверки» возможен уже в августе, Козак назвал их попыткой выдать «желаемое за действительное».

«Все больше подозреваю, что это законы украинского политического жанра — демонстрировать успех, выдавая желаемое за действительное. Никаких оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет. Саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов. По состоянию на сегодня ни одна из договоренностей парижского саммита не выполнена», — подчеркнул он.

По итогам состоявшегося в декабре 2019 года в Париже саммита «нормандской четверки» были приняты решения об объявлении перемирия на Донбассе, о разведении сторонами конфликта сил на трех дополнительных участках, проведении обмена пленными по принципу «всех на всех», о разработке изменений в законодательство Украины и ряд других. К настоящему времени лишь частично реализованы несколько из них.

На днях вице-премьер Алексей Резников в эфире телеканала ICTV заявил, что новый саммит «нормандской четверки» возможен уже в августе.