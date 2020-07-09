Войти
Зеленский расстроен, что доллар стоит не 30 гривен
позиция
Зеленский расстроен, что доллар стоит не 30 гривен
Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли
официально
Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

В РФ не видят оснований для проведения нового «нормандского» саммита

231
В РФ не видят оснований для проведения нового «нормандского» саммита

Отсутствие успехов в реализации решений предыдущего саммита в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция) не дает оснований планировать проведение новой встречи лидеров «четверки» в обозримой перспективе. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Комментируя заявления о том, что новый саммит «нормандской четверки» возможен уже в августе, Козак назвал их попыткой выдать «желаемое за действительное».

«Все больше подозреваю, что это законы украинского политического жанра — демонстрировать успех, выдавая желаемое за действительное. Никаких оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет. Саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов. По состоянию на сегодня ни одна из договоренностей парижского саммита не выполнена», — подчеркнул он.

По итогам состоявшегося в декабре 2019 года в Париже саммита «нормандской четверки» были приняты решения об объявлении перемирия на Донбассе, о разведении сторонами конфликта сил на трех дополнительных участках, проведении обмена пленными по принципу «всех на всех», о разработке изменений в законодательство Украины и ряд других. К настоящему времени лишь частично реализованы несколько из них.

Читайте также: Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд

На днях вице-премьер Алексей Резников в эфире телеканала ICTV заявил, что новый саммит «нормандской четверки» возможен уже в августе.

нормандский формат, отношения с Россией, Дмитрий Козак
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 9 июля 2020
Среда, 8 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016