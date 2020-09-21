Суд в Амстердаме ввел ограничения на «ДТЭК Энерго» по иску Сбербанка РФ

Окружной суд Амстердама 18 сентября по требованию Сбербанка России к DTEK Energy B.V о выплате примерно $45,1 млн ввел обеспечительные меры в отношении некоторых ее активов в Голландии, «ДТЭК Энерго» заявляет о намерениях продолжить переговоры о реструктуризации.
«Компания намеревается использовать все доступные ей законные права и средства правовой защиты, чтобы оспорить требование. Она также намеревается продолжить обсуждения с кредитором, вместе с аффилированными лицами, по реструктуризации задолженности по кредитному соглашению и в отношении него», — говорится в сообщении на Ирландской фондовой бирже.
Согласно ему, речь идет о выдвижении Сбербанком РФ требования о выплате по соглашению о гарантии в отношении платежных обязательств некоторых аффилированных лиц «ДТЭК Энерго» в соответствии с кредитным соглашением, заключенным между этими аффилированными лицами и кредитором.
«ДТЭК Энерго», в свою очередь, в пресс-релизе в понедельник заявило, что вместе с ШУ «Обуховская» (Россия) находится в диалоге с кредиторами по условиям долгосрочной реструктуризации займов.
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