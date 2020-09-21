Российский интернет-ретейлер Wildberries запустил продажи в Украине, которая стала восьмой страной в списке присутствия интернет-площадки. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

«Wildberries запустил продажи на территории Украины. Заказать товары с бесплатной доставкой покупатели могут в интернет-магазине wildberries.ua, а также через мобильное приложения на iOS. В ближайшее время также будет запущено приложение на Android», — говорится в сообщении. Доставка товаров будет осуществляться с помощью логистических партнеров, в том числе в 8 тыс. партнерских точках выдачи.

Wildberries предлагает покупателям на территории Украины 3 млн наименований товаров: женскую, мужскую и детскую одежду, обувь и аксессуары, игрушки, товары для спорта, канцтовары, зоотовары, а также товары для дома и дачи. В дальнейшем онлайн-ретейлер планирует расширять ассортимент.

Таким образом, на сегодняшний день Wildberries работает в 8 странах: России, Украине, Польше, Словакии, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизстане.