Фокин извинился за использование слова «повстанцы» в отношении сепаратистов на Донбассе

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин извинился за оговорку в недавнем интервью «Украинскому радио», когда, говоря о необходимости размещения военного контингента ООН на украинско-российской границе, чтобы исключить поставки помощи, в первую очередь военной, с территории Российской Федерации, «опрометчиво употребил термин «повстанцы».

«И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать „боевики“. Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова. Как патриот Украины и, как один из первых руководителей возрожденного Украинского государства, я искренне желаю и сделаю всё для того, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы не гибли наши военные, мирные граждане. Такой вижу свою роль в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе», — сказал в комментарии, переданном в четверг агентству «Интерфакс-Украина».

Фокин отметил, что ему действительно жаль, что его оговорка вызвала столь значительный резонанс в обществе. «В то же время хочу заверить всех, что усилия, которые мы с коллегами прилагаем для достижения нашей с вами общей цели — восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности нашего государства в международно-признанных границах, имеют несравненно большее значение, чем неудачно употребленное слово!», — подчеркнул он.

21 сентября Фокин в эфире программы «Персона грата» на «UA: Украинское радио» отметил, что можно использовать мандат Совета безопасности ООН и сформировать «международное временное правительство» на неподконтрольных Украине территориях Донбасса для проведения там местных выборов.

«Потому что, как правило, подобные выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными, нелегитимными и т.д. А если это будет проведено под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны такими, что состоялись. В мандате Совета безопасности ООН записано право создавать международное временное правительство со сроком необходимым может быть на год, может — на два. А безопасность обеспечить могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН. Это предложение, по существу, не новое, о нем уже говорили», — сказал он.

Фокин указал, что Россия ранее согласилась на такой способ движения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешней линии разграничения на Донбассе.

«Конечно, с этим согласиться нельзя. Нужно или такой же контингент расположить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории. В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить эти войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы», — отметил он.