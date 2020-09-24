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Зеленский не знает, когда состоится встреча лидеров «нормандской четверки»

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Зеленский не знает, когда состоится встреча лидеров «нормандской четверки»

Президент Владимир Зеленский не знает пока, когда состоится встреча лидеров «нормандской четверки» или хотя бы их советников, но он заверил, что на шантаж России не поддастся.

Об этом Зеленский заявил на брифинге в Словакии, передает УП.

«Украина не идет на шантаж — и это видят все, и Европа, и Россия. Но мы находим сегодня баланс для заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске — баланс взвешенный и в политике, и в заседаниях ТКГ, и в диалоге с Российской Федерацией — субъектом минского процесса. Он хрупкий и нестабильный, но мы делаем все, чтобы этот диалог был, чтобы был результат», — заявил Зеленский.

Результатом всех переговоров Зеленский назвал «сложный режим прекращения огня», который все же есть.

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О встрече советников — президент сказал, что ждет встречи. И добавил, что «нам нужна встреча, за которой следует результат», которым, например, был обмен заключенных и возвращение 140 пленных.

«Я не знаю, когда будка эта встреча (советников). У меня есть информация, что она готовится — в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтому врать не буду, — но я знаю, что после результативной встречи советников следующей предстоит встреча лидеров», — сказал Зеленский.

нормандский формат, Владимир Зеленский
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