Зеленский не знает, когда состоится встреча лидеров «нормандской четверки»

Президент Владимир Зеленский не знает пока, когда состоится встреча лидеров «нормандской четверки» или хотя бы их советников, но он заверил, что на шантаж России не поддастся.
Об этом Зеленский заявил на брифинге в Словакии, передает УП.
«Украина не идет на шантаж — и это видят все, и Европа, и Россия. Но мы находим сегодня баланс для заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске — баланс взвешенный и в политике, и в заседаниях ТКГ, и в диалоге с Российской Федерацией — субъектом минского процесса. Он хрупкий и нестабильный, но мы делаем все, чтобы этот диалог был, чтобы был результат», — заявил Зеленский.
Результатом всех переговоров Зеленский назвал «сложный режим прекращения огня», который все же есть.
О встрече советников — президент сказал, что ждет встречи. И добавил, что «нам нужна встреча, за которой следует результат», которым, например, был обмен заключенных и возвращение 140 пленных.
«Я не знаю, когда будка эта встреча (советников). У меня есть информация, что она готовится — в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтому врать не буду, — но я знаю, что после результативной встречи советников следующей предстоит встреча лидеров», — сказал Зеленский.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016