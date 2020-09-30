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Зеленский уволил Фокина из ТКГ

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Зеленский уволил Фокина из ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский вывел Витольда Фокина из состава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны (ТКГ) и освободил от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Как сообщается на сайте главы государства, президент в среду подписал соответствующий указ №414/2020 относительно вопросов делегации Украины для участия в ТКГ.

"Президент констатировал, что Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства. Представлять государство на любом уровне - это не шанс для личных взглядов и амбиций, это - безусловная обязанность воплощать в жизнь позицию государства и интересы украинского народа", - подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте президента.

В сообщении также отмечается, что для главы государства принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и оказали справедливо, а целью делегации является возвращение контроля над временно оккупированными территориями на украинских условиях.

"Работа украинской делегации в Трехсторонний контактной группе продолжится на основе четкого понимания полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины. Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий, наших людей, а также установления длительного мира… Призываем членов делегации Украины в ТКГ работать в режиме 24/7 для достижения указанной главной цели", - заявили в Офисе президента.

В сообщении также подчеркивается, что условия временной оккупации части территории Украины "нельзя просто назвать миром", закрыв глаза на существование оккупационных структур и полное отсутствие безопасности на этой территории. "Нужно вывести из Украины все незаконные вооруженные формирования, их военную технику, провести полную деоккупацию и вернуть Украину контроль над частью границы с Россией. Только это может быть путем к настоящему миру", - резюмировали в Офисе президента.

Как сообщалось, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Фокин на заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти во вторник сказал: "Что касается войны. Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу, поскольку ни одного подтверждения, что там ведётся война России против Украины, я не видел". По его словам, против вооруженных сил Украины на Донбассе действуют "боевики и наёмники из почти 30 стран мира".

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После этого с критикой заявления Фокина и требованием исключить его из ТКГ выступили руководство МВД Украины и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местному самоуправлению и градостроительству предложил парламенту принять постановление с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно высказываний и действий Фокина и прекратить его участие в работе украинской делегации в ТКГ.

ТКГ, Владимир Зеленский, Витольд Фокин
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