В Днепропетровской области подорвали банкомат и украли почти миллион гривен

Правоохранители задержали четверых злоумышленников, которые взорвали банкомат и украли почти 1 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области в Facebook.

«В полицию Днепропетровской области от полиции Сумской области поступила оперативная информация, что группа лиц готовится к подрыву банкомата в Новомосковском районе. Полицейские управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области задержали четырех мужчин сразу после совершения преступления. Ими оказались трое жителей г.Сумы и житель Каменского района в возрасте от 34 до 49 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время преследования злоумышленники оказали сопротивление и протаранили служебный автомобиль спецназовцев КОРД. Несмотря на это, полиция задержала всех четверых участников преступления, заблокировав автомобиль беглецов.

«При осмотре авто „Opel Omega“ оперативники изъяли похищенные кассеты из банкомата с суммой около миллиона грн, оружие и другие вещественные доказательства. Также правоохранители установили, что задержанные приехали в область на двух автомобилях. После подрыва банкомата, они оставили автомобиль „БМВ“ в поселке вблизи места преступления, а на втором пытались убежать», — уточняет Нацполиция.

По факту подрыва банкомата и кражи денег возбуждено уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины.