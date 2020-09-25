В Днепропетровской области подорвали банкомат и украли почти миллион гривен

Правоохранители задержали четверых злоумышленников, которые взорвали банкомат и украли почти 1 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области в Facebook.
«В полицию Днепропетровской области от полиции Сумской области поступила оперативная информация, что группа лиц готовится к подрыву банкомата в Новомосковском районе. Полицейские управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области задержали четырех мужчин сразу после совершения преступления. Ими оказались трое жителей г.Сумы и житель Каменского района в возрасте от 34 до 49 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время преследования злоумышленники оказали сопротивление и протаранили служебный автомобиль спецназовцев КОРД. Несмотря на это, полиция задержала всех четверых участников преступления, заблокировав автомобиль беглецов.
«При осмотре авто „Opel Omega“ оперативники изъяли похищенные кассеты из банкомата с суммой около миллиона грн, оружие и другие вещественные доказательства. Также правоохранители установили, что задержанные приехали в область на двух автомобилях. После подрыва банкомата, они оставили автомобиль „БМВ“ в поселке вблизи места преступления, а на втором пытались убежать», — уточняет Нацполиция.
По факту подрыва банкомата и кражи денег возбуждено уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016