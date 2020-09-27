В Украине сейчас делают 25-30 тысяч ПЦР-тестов в сутки

25-30 тысяч тестирований на наличие коронавирусной инфекции Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) проводится в Украине ежесуточно, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«Глава Минздрава поблагодарил всех работников лабораторных центров, которые уже более чем полгода в постоянном режиме работают над проведением тестирования. Он подчеркнул, что в лабораторных центрах ранее проводилось около 200 ПЦР-тестов в сутки, а сегодня это 25-30 тысяч в сутки», — сообщило Министерство здравоохранения Украины в телеграмм-канале «Коронавирус-инфо» по результатам брифинга Степанова в воскресенье.
Он также отметил, что тестирование на наличие коронавирусной инфекции Covid-19 методом иммуноферментного анализа (ИФА) будет проводиться за счет государства в случае госпитализации пациента.
«В случае плановой госпитализации необходимо делать ИФА-тестирование. Если есть заключение врача о необходимости госпитализации пациента, тестирование происходит за счет государства», — говорится в сообщении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016