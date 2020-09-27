В Украине сейчас делают 25-30 тысяч ПЦР-тестов в сутки

25-30 тысяч тестирований на наличие коронавирусной инфекции Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) проводится в Украине ежесуточно, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Глава Минздрава поблагодарил всех работников лабораторных центров, которые уже более чем полгода в постоянном режиме работают над проведением тестирования. Он подчеркнул, что в лабораторных центрах ранее проводилось около 200 ПЦР-тестов в сутки, а сегодня это 25-30 тысяч в сутки», — сообщило Министерство здравоохранения Украины в телеграмм-канале «Коронавирус-инфо» по результатам брифинга Степанова в воскресенье.

Он также отметил, что тестирование на наличие коронавирусной инфекции Covid-19 методом иммуноферментного анализа (ИФА) будет проводиться за счет государства в случае госпитализации пациента.

«В случае плановой госпитализации необходимо делать ИФА-тестирование. Если есть заключение врача о необходимости госпитализации пациента, тестирование происходит за счет государства», — говорится в сообщении.