Депутаты вернули «пакет малыша»

Верховная Рада на заседании 30 сентября приняла в целом законопроект № 3006а «О внесении изменений в ЗУ «О государственной помощи семьям с детьми», который предусматривает предоставление при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша».

Документ поддержали 264 нардепа, сообщает Экономическая правда.

По словам авторов законопроекта, документ должен вернуть «пакету малыша» натуральную форму — родителям в не более чем 30-дневный срок с момента рождения ребенка будут предоставлять набор товаров первой необходимости на безвозмездной основе.

До этого правительство поддержало пилотный проект Минсоцполитики, который предусматривает, что вместо «пакет малыша» родители могут получить целевую денежную компенсационную выплату в размере 5000 гривен.

Детский фонд ООН призывал правительство сохранить «пакеты малыша». В организации подчеркивают, что программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса.